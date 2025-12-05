Dentsu רואה חשבון שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של רואה חשבון in Japan ב-Dentsu נע בין ¥9.67M לבין ¥13.2M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Dentsu. עדכון אחרון: 12/5/2025

השכר הכולל הממוצע $69.5K - $84K Japan טווח שכיח טווח אפשרי $64.9K $69.5K $84K $88.6K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 2 עוד רואה חשבון דיווחים ב Dentsu כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

תרום

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Dentsu ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות רואה חשבון מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.