הפיצוי הכולל הממוצע של משקיע הון סיכון in United States ב-Dentons נע בין $336K לבין $468K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Dentons. עדכון אחרון: 12/4/2025

השכר הכולל הממוצע

$360K - $424K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$336K$360K$424K$468K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Dentons?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור משקיע הון סיכון ב-Dentons in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $468,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Dentons עבור תפקיד משקיע הון סיכון in United States הוא $336,000.

