הפיצוי הכולל הממוצע של מדען נתונים in United Kingdom ב-Dentons נע בין £59.4K לבין £81.1K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Dentons. עדכון אחרון: 12/4/2025

השכר הכולל הממוצע

$85.5K - $103K
United Kingdom
טווח שכיח
טווח אפשרי
$79.9K$85.5K$103K$109K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Dentons?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-Dentons in United Kingdom עומדת על תגמול כולל שנתי של £81,116. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Dentons עבור תפקיד מדען נתונים in United Kingdom הוא £59,438.

משאבים נוספים

