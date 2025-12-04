ספריית חברות
DentalQore
DentalQore מכירות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מכירות ב-DentalQore נע בין $203K לבין $295K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של DentalQore. עדכון אחרון: 12/4/2025

השכר הכולל הממוצע

$233K - $265K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$203K$233K$265K$295K
טווח שכיח
טווח אפשרי

תרום
מה הן דרגות הקריירה ב DentalQore?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מכירות ב-DentalQore עומדת על תגמול כולל שנתי של $295,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-DentalQore עבור תפקיד מכירות הוא $202,500.

משאבים נוספים

