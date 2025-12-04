ספריית חברות
DENSO
DENSO יועץ ניהולי שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של יועץ ניהולי in Germany ב-DENSO נע בין €120K לבין €168K ל-year.

השכר הכולל הממוצע

$150K - $174K
Germany
טווח שכיח
טווח אפשרי
$138K$150K$174K$194K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב DENSO?

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור יועץ ניהולי ב-DENSO in Germany עומדת על תגמול כולל שנתי של €167,770. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-DENSO עבור תפקיד יועץ ניהולי in Germany הוא €119,836.

