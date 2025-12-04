ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של רואה חשבון in United States ב-DENSO נע בין $58.3K לבין $85K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של DENSO. עדכון אחרון: 12/4/2025

השכר הכולל הממוצע

$67K - $76.3K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$58.3K$67K$76.3K$85K
טווח שכיח
טווח אפשרי

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור רואה חשבון ב-DENSO in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $84,960. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-DENSO עבור תפקיד רואה חשבון in United States הוא $58,320.

משאבים נוספים

