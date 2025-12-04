ספריית חברות
Denodo
Denodo מהנדס תוכנה שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס תוכנה in India ב-Denodo נע בין ₹739K לבין ₹1.05M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Denodo. עדכון אחרון: 12/4/2025

השכר הכולל הממוצע

$9.5K - $10.8K
India
טווח שכיח
טווח אפשרי
$8.4K$9.5K$10.8K$12K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Denodo?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Denodo in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹1,050,254. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Denodo עבור תפקיד מהנדס תוכנה in India הוא ₹738,738.

משאבים נוספים

