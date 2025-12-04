ספריית חברות
Denodo
Denodo שיווק שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של שיווק in United States ב-Denodo נע בין $120K לבין $168K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Denodo. עדכון אחרון: 12/4/2025

השכר הכולל הממוצע

$131K - $158K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$120K$131K$158K$168K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Denodo?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור שיווק ב-Denodo in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $168,200. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Denodo עבור תפקיד שיווק in United States הוא $120,350.

משאבים נוספים

