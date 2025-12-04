ספריית חברות
Denodo
Denodo מדען נתונים שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מדען נתונים in India ב-Denodo נע בין ₹757K לבין ₹1.03M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Denodo. עדכון אחרון: 12/4/2025

השכר הכולל הממוצע

$9.2K - $11.1K
India
טווח שכיח
טווח אפשרי
$8.6K$9.2K$11.1K$11.8K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Denodo?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-Denodo in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹1,032,453. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Denodo עבור תפקיד מדען נתונים in India הוא ₹756,539.

משאבים נוספים

