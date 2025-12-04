ספריית חברות
DeNA
DeNA מנהל מוצר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל מוצר in Japan ב-DeNA נע בין ¥48.25M לבין ¥68.5M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של DeNA. עדכון אחרון: 12/4/2025

השכר הכולל הממוצע

$368K - $436K
Japan
טווח שכיח
טווח אפשרי
$324K$368K$436K$460K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב DeNA?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל מוצר ב-DeNA in Japan עומדת על תגמול כולל שנתי של ¥68,503,660. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-DeNA עבור תפקיד מנהל מוצר in Japan הוא ¥48,250,404.

משאבים נוספים

