  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • מהנדס תוכנה פול-סטאק

  • Greater Dallas Area

Deloitte מהנדס תוכנה פול-סטאק שכר בGreater Dallas Area

פיצוי מהנדס תוכנה פול-סטאק in Greater Dallas Area ב-Deloitte נע בין $107K ל-year עבור L2 לבין $128K ל-year עבור L3. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Dallas Area מגיעה ל-$106K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Deloitte. עדכון אחרון: 10/7/2025

שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
L1
Analyst(רמת כניסה)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Consultant
$107K
$105K
$0
$1.7K
L3
Senior Consultant
$128K
$120K
$0
$7.5K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
צפה 2 רמות נוספות
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בDeloitte, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה פול-סטאק ב-Deloitte in Greater Dallas Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $145,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Deloitte עבור תפקיד מהנדס תוכנה פול-סטאק in Greater Dallas Area הוא $110,000.

