פיצוי Auditor in United States ב-Deloitte נע בין $81.4K ל-year עבור L1 לבין $155K ל-year עבור L6. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$100K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Deloitte. עדכון אחרון: 10/7/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
L1
$81.4K
$81.4K
$0
$0
L2
$77.4K
$77.2K
$0
$200
L3
$98.7K
$95.7K
$0
$3K
L4
$108K
$107K
$0
$1.3K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בDeloitte, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)