צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Dell Technologies. עדכון אחרון: 12/6/2025
השכר הכולל הממוצע
33.3%
שנה 1
33.3%
שנה 2
33.3%
שנה 3
בDell Technologies, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)
33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)
33.3% בוקע ב 3rd-שנה (33.30% שנתי)
