ספריית חברות
Dell Technologies
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • טכנולוג מידע

  • כל שכר טכנולוג מידע

Dell Technologies טכנולוג מידע שכר

צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Dell Technologies. עדכון אחרון: 12/6/2025

השכר הכולל הממוצע

$50.6K - $59.9K
Australia
טווח שכיח
טווח אפשרי
$44.5K$50.6K$59.9K$63.2K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 1 עוד טכנולוג מידע דיווחים ב Dell Technologies כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך


לוח זמני הבשלה

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בDell Technologies, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (33.30% שנתי)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות טכנולוג מידע מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור טכנולוג מידע ב-Dell Technologies in Israel עומדת על תגמול כולל שנתי של A$96,242. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Dell Technologies עבור תפקיד טכנולוג מידע in Israel הוא A$67,788.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Dell Technologies

חברות קשורות

  • Rackspace
  • CDW
  • Ingram Micro
  • A10 Networks
  • Harmonic
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dell-technologies/salaries/information-technologist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.