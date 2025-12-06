ספריית חברות
Dell Technologies
Dell Technologies מנהל מתקנים שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל מתקנים in Taiwan ב-Dell Technologies נע בין NT$14.41M לבין NT$20.92M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Dell Technologies. עדכון אחרון: 12/6/2025

השכר הכולל הממוצע

$534K - $620K
Taiwan
טווח שכיח
טווח אפשרי
$471K$534K$620K$683K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בDell Technologies, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (33.30% שנתי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל מתקנים ב-Dell Technologies in Taiwan עומדת על תגמול כולל שנתי של NT$20,917,606. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Dell Technologies עבור תפקיד מנהל מתקנים in Taiwan הוא NT$14,413,812.

משאבים נוספים

