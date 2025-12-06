Dell Technologies עוזר אדמיניסטרטיבי שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של עוזר אדמיניסטרטיבי in United States ב-Dell Technologies נע בין $33.2K לבין $47.2K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Dell Technologies. עדכון אחרון: 12/6/2025

השכר הכולל הממוצע $37.6K - $42.8K United States טווח שכיח טווח אפשרי $33.2K $37.6K $42.8K $47.2K טווח שכיח טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה עיקרי 33.3 % שנה 1 33.3 % שנה 2 33.3 % שנה 3 סוג מניות RSU בDell Technologies, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים: 33.3 % בוקע ב 1st - שנה ( 33.30 % שנתי )

33.3 % בוקע ב 2nd - שנה ( 33.30 % שנתי )

33.3 % בוקע ב 3rd - שנה ( 33.30 % שנתי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Dell Technologies ?

