Dejero משכורות

טווח המשכורת של Dejero נע בין $80,249 בפיצוי כולל שנתי עבור מהנדס תוכנה בקצה התחתון ל-$106,300 עבור Technical Account Manager בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Dejero. עודכן לאחרונה: 8/9/2025

$160K

מנהל פרויקטים
$88.8K
מהנדס תוכנה
$80.2K
Technical Account Manager
$106K

שאלות נפוצות

Dejero में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका Technical Account Manager at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $106,300 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Dejero में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $88,819 है।

