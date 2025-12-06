DeHaat מנהל מוצר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל מוצר in India ב-DeHaat נע בין ₹5.18M לבין ₹7.36M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של DeHaat. עדכון אחרון: 12/6/2025

השכר הכולל הממוצע $67K - $79.4K India טווח שכיח טווח אפשרי $59K $67K $79.4K $83.8K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 2 עוד מנהל מוצר דיווחים ב DeHaat כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

תרום

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב DeHaat ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות מנהל מוצר מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.