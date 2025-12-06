ספריית חברות
DeHaat
הפיצוי הכולל הממוצע של מעצב מוצר in India ב-DeHaat נע בין ₹3.02M לבין ₹4.29M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של DeHaat. עדכון אחרון: 12/6/2025

השכר הכולל הממוצע

$39.1K - $46.3K
India
טווח שכיח
טווח אפשרי
$34.4K$39.1K$46.3K$48.8K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב DeHaat?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב מוצר ב-DeHaat in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹4,291,580. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-DeHaat עבור תפקיד מעצב מוצר in India הוא ₹3,022,765.

