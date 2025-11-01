ספריית חברות
פיצוי אדריכל פתרונות in United States ב-Databricks נע בין $218K ל-year עבור L3 לבין $474K ל-year עבור L7. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$312K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Databricks. עדכון אחרון: 11/1/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L3
Solution Architect
$218K
$137K
$43.7K
$37.3K
L4
$271K
$157K
$73.8K
$40K
L5
Senior Solution Architect
$341K
$178K
$121K
$41.7K
L6
Staff Solution Architect
$358K
$196K
$115K
$47.6K
צפה 2 רמות נוספות
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בDatabricks, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



כותרות כלולות

אדריכל נתונים

אדריכל ענן

אדריכל אבטחת ענן

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אדריכל פתרונות ב-Databricks in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $474,055. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Databricks עבור תפקיד אדריכל פתרונות in United States הוא $312,000.

משאבים נוספים