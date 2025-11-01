פיצוי אדריכל פתרונות in United States ב-Databricks נע בין $218K ל-year עבור L3 לבין $474K ל-year עבור L7. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$312K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Databricks. עדכון אחרון: 11/1/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L3
$218K
$137K
$43.7K
$37.3K
L4
$271K
$157K
$73.8K
$40K
L5
$341K
$178K
$121K
$41.7K
L6
$358K
$196K
$115K
$47.6K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בDatabricks, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)