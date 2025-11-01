ספריית חברות
Databricks
Databricks תפעול שיווק שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של תפעול שיווק in United States ב-Databricks נע בין $545K לבין $777K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Databricks. עדכון אחרון: 11/1/2025

השכר הכולל הממוצע

$624K - $731K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$545K$624K$731K$777K
טווח שכיח
טווח אפשרי

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בDatabricks, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור תפעול שיווק ב-Databricks in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $777,173. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Databricks עבור תפקיד תפעול שיווק in United States הוא $544,685.

משאבים נוספים