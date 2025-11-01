ספריית חברות
Databricks
Databricks משאבי אנוש שכר

חבילת הפיצוי החציונית של משאבי אנוש in United States ב-Databricks מגיעה ל-$292K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Databricks. עדכון אחרון: 11/1/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Databricks
Human Resources
San Francisco, CA
סה״כ לשנה
$292K
דרגה
hidden
משכורת בסיס
$184K
Stock (/yr)
$108K
בונוס
$0
שנים בחברה
5-10 שנים
שנות ניסיון
5-10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Databricks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
הגשות שכר אחרונות
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בDatabricks, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור משאבי אנוש ב-Databricks in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $1,075,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Databricks עבור תפקיד משאבי אנוש in United States הוא $184,000.

משאבים נוספים