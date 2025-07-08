ספריית חברות
DASA משכורות

המשכורת של DASA נעה בין $7,744 בפיצוי כולל בשנה עבור עוזר אדמיניסטרטיבי ברמה הנמוכה לבין $100,500 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של DASA. עודכן לאחרונה: 10/17/2025

רואה חשבון
$79.7K
עוזר אדמיניסטרטיבי
$7.7K
מדען נתונים
$34.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Information Technologist (IT)
$26.1K
מהנדס תוכנה
$101K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-DASA הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $100,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-DASA הוא $34,334.

