Danieli
Danieli משכורות

המשכורת של Danieli נעה בין $7,874 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $58,935 עבור מהנדס חשמל ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Danieli. עודכן לאחרונה: 9/8/2025

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס חשמל
$58.9K
מהנדס מכונות
$10.2K
מהנדס תוכנה
$7.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Danieli הוא מהנדס חשמל at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $58,935. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Danieli הוא $10,200.

