  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • מהנדס תוכנה בדיקות איכות

D2L מהנדס תוכנה בדיקות איכות שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה בדיקות איכות in Canada ב-D2L מגיעה ל-CA$102K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של D2L. עדכון אחרון: 10/7/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
D2L
Test Developer
Kitchener, ON, Canada
סה״כ לשנה
CA$102K
דרגה
L3
משכורת בסיס
CA$102K
Stock (/yr)
CA$0
בונוס
CA$0
שנים בחברה
5 שנים
שנות ניסיון
10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב D2L?

CA$225K

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה בדיקות איכות ב-D2L in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$145,664. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-D2L עבור תפקיד מהנדס תוכנה בדיקות איכות in Canada הוא CA$101,554.

