פיצוי מהנדס תוכנה פול-סטאק in Waterloo Region ב-D2L נע בין CA$94.7K ל-year עבור L2 לבין CA$143K ל-year עבור L4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Waterloo Region מגיעה ל-CA$104K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של D2L. עדכון אחרון: 10/7/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
L1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
CA$94.7K
CA$91.1K
CA$1K
CA$2.6K
L3
CA$102K
CA$95.2K
CA$3.4K
CA$3K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
