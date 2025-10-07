ספריית חברות
  • שכר
  • ארכיטקט פתרונות

  • Cloud Security Architect

  • Israel

CyberArk Cloud Security Architect שכר בIsrael

הפיצוי הכולל הממוצע של Cloud Security Architect in Israel ב-CyberArk נע בין ₪246K לבין ₪359K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של CyberArk. עדכון אחרון: 10/7/2025

₪160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בCyberArk, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור Cloud Security Architect ב-CyberArk in Israel עומדת על תגמול כולל שנתי של ₪304,234. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-CyberArk עבור תפקיד Cloud Security Architect in Israel הוא ₪161,112.

משאבים נוספים