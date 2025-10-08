פיצוי מהנדס תוכנה בדיקות איכות in United States ב-CVS Health נע בין $105K ל-year עבור L1 לבין $135K ל-year עבור L3. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$111K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של CVS Health. עדכון אחרון: 10/8/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
L1
$105K
$101K
$5K
$0
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$135K
$127K
$0
$8.5K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
