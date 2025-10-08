פיצוי מהנדס תוכנה פול-סטאק in United States ב-CVS Health נע בין $113K ל-year עבור L1 לבין $153K ל-year עבור L4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$131K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של CVS Health. עדכון אחרון: 10/8/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
L1
$113K
$107K
$656
$4.8K
L2
$121K
$113K
$0
$7.5K
L3
$153K
$133K
$0
$20K
L4
$153K
$134K
$0
$18.7K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
