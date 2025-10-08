פיצוי מהנדס תוכנה פול-סטאק in New York City Area ב-CVS Health נע בין $122K ל-year עבור L1 לבין $138K ל-year עבור L3. חבילת הפיצוי yearית החציונית in New York City Area מגיעה ל-$140K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של CVS Health. עדכון אחרון: 10/8/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
L1
$122K
$118K
$83
$4.3K
L2
$109K
$98.3K
$0
$10.7K
L3
$138K
$100K
$0
$38.3K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
