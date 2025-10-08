פיצוי מהנדס תוכנה פול-סטאק in Greater Dallas Area ב-CVS Health מגיע ל-$107K ל-year עבור L1. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Dallas Area מגיעה ל-$100K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של CVS Health. עדכון אחרון: 10/8/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
L1
$107K
$105K
$0
$2.3K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
