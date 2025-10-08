פיצוי מהנדס תוכנה בק-אנד in United States ב-CVS Health נע בין $112K ל-year עבור L1 לבין $197K ל-year עבור L5. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$121K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של CVS Health. עדכון אחרון: 10/8/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
L1
$112K
$107K
$0
$5.4K
L2
$122K
$113K
$48
$8.5K
L3
$140K
$129K
$0
$11K
L4
$160K
$147K
$3.8K
$9.4K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
