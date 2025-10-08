ספריית חברות
CVS Health
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • מהנדס תוכנה בק-אנד

  • Greater Chicago Area

CVS Health מהנדס תוכנה בק-אנד שכר בGreater Chicago Area

פיצוי מהנדס תוכנה בק-אנד in Greater Chicago Area ב-CVS Health מגיע ל-$89.4K ל-year עבור L1. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Chicago Area מגיעה ל-$112K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של CVS Health. עדכון אחרון: 10/8/2025

ממוצע רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
L1
Software Engineer(רמת כניסה)
$89.4K
$85.4K
$0
$4K
L2
Senior Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
Senior Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
צפה 2 רמות נוספות
הוסף תגמולהשווה רמות

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
מה הן דרגות הקריירה ב CVS Health?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה בק-אנד ב-CVS Health in Greater Chicago Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $231,200. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-CVS Health עבור תפקיד מהנדס תוכנה בק-אנד in Greater Chicago Area הוא $155,000.

