פיצוי Health Informatics in Greater Chicago Area ב-CVS Health נע בין $127K ל-year עבור Data Scientist לבין $153K ל-year עבור Senior Data Scientist I. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Chicago Area מגיעה ל-$138K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של CVS Health. עדכון אחרון: 10/8/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
Data Scientist
$127K
$122K
$0
$4.7K
Senior Data Scientist I
$153K
$137K
$0
$16.7K
Senior Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
