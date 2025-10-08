ספריית חברות
  • שכר
  • מדען נתונים

  • Health Informatics

  • Greater Boston Area

CVS Health Health Informatics שכר בGreater Boston Area

פיצוי Health Informatics in Greater Boston Area ב-CVS Health נע בין $134K ל-year עבור Data Scientist לבין $217K ל-year עבור Lead Data Scientist. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Boston Area מגיעה ל-$202K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של CVS Health. עדכון אחרון: 10/8/2025

ממוצע רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
Data Scientist
$134K
$126K
$0
$8K
Senior Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$217K
$188K
$12.5K
$16.5K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור Health Informatics ב-CVS Health in Greater Boston Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $289,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-CVS Health עבור תפקיד Health Informatics in Greater Boston Area הוא $185,000.

