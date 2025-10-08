פיצוי Health Informatics in Greater Boston Area ב-CVS Health נע בין $134K ל-year עבור Data Scientist לבין $217K ל-year עבור Lead Data Scientist. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Boston Area מגיעה ל-$202K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של CVS Health. עדכון אחרון: 10/8/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
Data Scientist
$134K
$126K
$0
$8K
Senior Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$217K
$188K
$12.5K
$16.5K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
