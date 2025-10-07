ספריית חברות
פיצוי מהנדס תוכנה בדיקות איכות in United States ב-Cvent מגיע ל-$164K ל-year עבור Lead Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$161K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Cvent. עדכון אחרון: 10/7/2025

שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
Software Engineer I
(רמת כניסה)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$164K
$149K
$2.5K
$12.8K
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה בדיקות איכות ב-Cvent in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $179,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Cvent עבור תפקיד מהנדס תוכנה בדיקות איכות in United States הוא $133,750.

