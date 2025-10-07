פיצוי מהנדס תוכנה פול-סטאק in Northern Virginia Washington DC ב-Cvent נע בין $106K ל-year עבור Software Engineer I לבין $157K ל-year עבור Lead Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Northern Virginia Washington DC מגיעה ל-$108K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Cvent. עדכון אחרון: 10/7/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
Software Engineer I
$106K
$101K
$0
$5.4K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$157K
$150K
$0
$7.3K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
