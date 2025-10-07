פיצוי מהנדס תוכנה פול-סטאק in United States ב-Cvent נע בין $105K ל-year עבור Software Engineer I לבין $163K ל-year עבור Lead Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$114K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Cvent. עדכון אחרון: 10/7/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
Software Engineer I
$105K
$101K
$0
$4.5K
Software Engineer II
$117K
$110K
$0
$6.2K
Senior Software Engineer
$155K
$144K
$0
$11K
Lead Software Engineer
$163K
$153K
$0
$10.3K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
לא נמצאו נתוני שכר
