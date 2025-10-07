ספריית חברות
Cvent
  • שכר
  • מעצב מוצר

  • מעצב חוויית משתמש

Cvent מעצב חוויית משתמש שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מעצב חוויית משתמש in United States ב-Cvent מגיעה ל-$110K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Cvent. עדכון אחרון: 10/7/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Cvent
Product Designer
West McLean, VA
סה״כ לשנה
$110K
דרגה
L2
משכורת בסיס
$101K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$9K
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
2 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Cvent?

$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב חוויית משתמש ב-Cvent in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $183,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Cvent עבור תפקיד מעצב חוויית משתמש in United States הוא $110,000.

