  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • מהנדס תוכנה פול-סטאק

Cubic Telecom מהנדס תוכנה פול-סטאק שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה פול-סטאק in Ireland ב-Cubic Telecom מגיעה ל-€57K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Cubic Telecom. עדכון אחרון: 10/7/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Cubic Telecom
Software Engineer
Dublin, DN, Ireland
סה״כ לשנה
€57K
דרגה
L1
משכורת בסיס
€57K
Stock (/yr)
€0
בונוס
€0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
5 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Cubic Telecom?

€142K

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה פול-סטאק ב-Cubic Telecom in Ireland עומדת על תגמול כולל שנתי של €88,863. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Cubic Telecom עבור תפקיד מהנדס תוכנה פול-סטאק in Ireland הוא €56,972.

