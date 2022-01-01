ספריית חברות
Criteo
Criteo משכורות

המשכורת של Criteo נעה בין $44,704 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל פרויקט ברמה הנמוכה לבין $686,000 עבור פיתוח עסקי ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Criteo. עודכן לאחרונה: 9/3/2025

$160K

מהנדס תוכנה
L2 $65.7K
L3 $83.1K
L4 $109K
L5 $157K

מהנדס למידת מכונה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס אמינות אתר

מדען מחקר

חוקר בינה מלאכותית

מדען נתונים
L2 $71.2K
L3 $73.2K
מנהל מוצר
Median $92.8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
מכירות
Median $139K
פיתוח עסקי
$686K
שירות לקוחות
$57.6K
הצלחת לקוחות
$76.4K
אנליסט נתונים
$56.2K
משאבי אנוש
$203K
טכנולוג מידע (IT)
$96.2K
יועץ ניהולי
$92.5K
שיווק
$182K
מנהל תוכנית
$170K
מנהל פרויקט
$44.7K
מנהל הנדסת תוכנה
$159K
ארכיטקט פתרונות
$110K
Technical Account Manager
$76.6K
מנהל תוכנית טכנית
$116K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Criteo הוא פיתוח עסקי at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $686,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Criteo הוא $94,505.

משאבים נוספים