חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט פיננסי ב-CRISIL in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹7,787,842. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.