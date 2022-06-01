ספריית חברות
Cricut
Cricut משכורות

המשכורת של Cricut נעה בין $109,450 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט נתונים ברמה הנמוכה לבין $266,325 עבור מנהל מדעי נתונים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Cricut. עודכן לאחרונה: 9/3/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $150K
אנליסט נתונים
$109K
מנהל מדעי נתונים
$266K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

מדען נתונים
$118K
שיווק
$115K
מעצב מוצר
$141K
מנהל מוצר
$190K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Cricut הוא מנהל מדעי נתונים at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $266,325. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Cricut הוא $141,290.

משאבים נוספים