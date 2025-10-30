ספריית חברות
Cresta
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מגייס

  • כל שכר מגייס

Cresta מגייס שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מגייס in Canada ב-Cresta מגיעה ל-CA$396K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Cresta. עדכון אחרון: 10/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Cresta
Recruiter
Toronto, ON, Canada
סה״כ לשנה
CA$396K
דרגה
L3
משכורת בסיס
CA$146K
Stock (/yr)
CA$249K
בונוס
CA$0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Cresta?
Block logo
+CA$80.4K
Robinhood logo
+CA$123K
Stripe logo
+CA$27.7K
Datadog logo
+CA$48.5K
Verily logo
+CA$30.5K
Don't get lowballed
הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בCresta, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מגייס מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מגייס ב-Cresta in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$406,005. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Cresta עבור תפקיד מגייס in Canada הוא CA$395,539.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Cresta

חברות קשורות

  • Sure
  • Mozilla
  • Nylas
  • Collective Health
  • Zenefits
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים