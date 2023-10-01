ספריית חברות
Cresa
Cresa משכורות

המשכורת החציונית של Cresa היא $96,900 עבור שיווק . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Cresa. עודכן לאחרונה: 9/3/2025

$160K

שיווק
$96.9K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Cresa הוא שיווק at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $96,900. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Cresa הוא $96,900.

