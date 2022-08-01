ספריית חברות
Convr
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Convr משכורות

המשכורת החציונית של Convr היא $86,828 עבור מהנדס תוכנה . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Convr. עודכן לאחרונה: 9/8/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
$86.8K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Convr הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $86,828. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Convr הוא $86,828.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Convr

חברות קשורות

  • Spotify
  • Uber
  • Coinbase
  • SoFi
  • Dropbox
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים