חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל מוצר ב-Continental in Germany עומדת על תגמול כולל שנתי של €104,575. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.