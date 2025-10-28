ספריית חברות
Continental
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מנהל מוצר

  • כל שכר מנהל מוצר

Continental מנהל מוצר שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מנהל מוצר in Germany ב-Continental מגיעה ל-€78.4K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Continental. עדכון אחרון: 10/28/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Continental
Product Manager
Hannover, NI, Germany
סה״כ לשנה
€78.4K
דרגה
E13
משכורת בסיס
€77K
Stock (/yr)
€0
בונוס
€1.3K
שנים בחברה
5 שנים
שנות ניסיון
8 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Continental?
Block logo
+€50.5K
Robinhood logo
+€77.4K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.5K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed
הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
שכר התמחויות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מנהל מוצר מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל מוצר ב-Continental in Germany עומדת על תגמול כולל שנתי של €104,575. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Continental עבור תפקיד מנהל מוצר in Germany הוא €77,043.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Continental

חברות קשורות

  • KPIT
  • Siemens
  • Daimler
  • Mentor Graphics
  • Henkel
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים