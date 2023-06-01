ספריית חברות
Common Energy
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Common Energy משכורות

המשכורת של Common Energy נעה בין $89,550 בפיצוי כולל בשנה עבור מכירות ברמה הנמוכה לבין $105,525 עבור אנליסט עסקי ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Common Energy. עודכן לאחרונה: 9/8/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

אנליסט עסקי
$106K
אנליסט נתונים
$90.5K
מכירות
$89.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Common Energy הוא אנליסט עסקי at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $105,525. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Common Energy הוא $90,450.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Common Energy

חברות קשורות

  • Facebook
  • Roblox
  • PayPal
  • Microsoft
  • Airbnb
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים