חבילת הפיצוי החציונית של חוקר UX in United States ב-Comcast מגיעה ל-$180K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Comcast. עדכון אחרון: 9/23/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Comcast
Lead
Philadelphia, PA
סה״כ לשנה
$180K
דרגה
L4
משכורת בסיס
$148K
Stock (/yr)
$10K
בונוס
$22K
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Comcast?

$160K

לוח זמני הבשלה

15%

שנה 1

15%

שנה 2

15%

שנה 3

15%

שנה 4

40%

שנה 5

סוג מניות
RSU + Options

בComcast, RSU + Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים:

  • 15% בוקע ב 1st-שנה (15.00% שנתי)

  • 15% בוקע ב 2nd-שנה (15.00% שנתי)

  • 15% בוקע ב 3rd-שנה (15.00% שנתי)

  • 15% בוקע ב 4th-שנה (15.00% שנתי)

  • 40% בוקע ב 5th-שנה (40.00% שנתי)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU + Options

בComcast, RSU + Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור חוקר UX ב-Comcast in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $265,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Comcast עבור תפקיד חוקר UX in United States הוא $163,000.

