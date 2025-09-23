פיצוי ארכיטקט פתרונות in United States ב-Comcast נע בין $182K ל-year עבור Senior Solution Architect לבין $197K ל-year עבור Principal Solution Architect. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$200K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Comcast. עדכון אחרון: 9/23/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Solution Architect 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Solution Architect 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Solution Architect 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Solution Architect
$182K
$165K
$11.9K
$5.2K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
15%
שנה 1
15%
שנה 2
15%
שנה 3
15%
שנה 4
40%
שנה 5
בComcast, RSU + Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים:
15% בוקע ב 1st-שנה (15.00% שנתי)
15% בוקע ב 2nd-שנה (15.00% שנתי)
15% בוקע ב 3rd-שנה (15.00% שנתי)
15% בוקע ב 4th-שנה (15.00% שנתי)
40% בוקע ב 5th-שנה (40.00% שנתי)
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בComcast, RSU + Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)
כותרות כלולותהגש כותרת חדשה